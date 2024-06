Así fue la violenta pelea entre Fabio Agostini y Luis Mateucci: Partió por asqueroso motivo

Hace algunas semanas se filtró que Fabio Agostini había durado tan solo unos días al interior de ¿Ganar o Servir?, luego de protagonizar una violenta pelea junto a Luis Mateucci, la que casi llega a las manos y que debió ser separada por sus compañeros.

Y finalmente, durante la noche de este jueves, Canal 13 emitió la pelea, mostrando todos los detalles que se habían contado con anterioridad, confirmando lo que pasó entre los finalistas de Tierra Brava.

Resulta que todo comenzó cuando Fabio Agostini le quiso devolver a luis lo que había pasado en el anterior reality, donde el argentino le escupió un pote de Nutella que este después se comió. Por lo que cuando estaba sirviendo un vaso de agua, no dudó en hacer lo mismo.

«Si quiere un poquito de proteína…», le dijo el español, quien acto seguido se lo lanzó a la cara a Mateucci, quien de inmediato reaccionó, levantándose y apuntando directo a atacar a su compañero. Así que el resto de los participantes debió actuar rápidamente para evitar que llegara a mayores.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Fabio Agostini siguió tanteando al modelo, lanzando: «¡A ver quién tiene más huevos!», mientras su amigo Austin lo alejaba de la casa. Por su parte, Luis era contenido por Raimundo, al mismo tiempo que le decía a la institutriz que ya no quería seguir en ¿Ganar o Servir?

Los participantes de ¿Ganar o Servir? le prestan ropa a Fabio Agostini

Tras esto, es que el resto de los participantes tuvieron una reunión en la mesa para discutir lo ocurrido. En esta instancia, todos estuvieron de acuerdo con el actuar de Fabio, con la excepción de Oriana Marzoli y Daniela Colett, que le prestaron ropa a Luis Mateucci.

«No sabes la rabia que trae el otro. No lo justifico, pero viene juntándose rabia. Si a mí me tiran un escupo y me lo trago, lo voy a querer matar», señaló Pangal Andrade sobre su compañero.

Mientras que Oriana comentó que «la rabia no justifica lo que hizo. Si se la quieres devolver, devuélvela igual… a las espaldas, las cosas se devuelven con la misma moneda, si quiere escupir, que lo haga a espaldas de Luis. Si le tiras algo en la cara a una persona desprevenidamente, evidentemente va a reaccionar de esa manera».

Por último, Daniela Colett afirmó que «no se regresan las cosas con la misma moneda. (Luis) Hizo las cosas mal, pero me parece ridículo que Fabio entre para hacer lo mismo».