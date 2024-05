Luis Mateucci se sincera sobre su quiebre con Daniela Aránguiz: «Ya perdí la confianza»

Durante los últimos días, Luis Mateucci se ha visto en el centro de la polémica, luego de que en ¿Ganar o Servir?, su nuevo amorcito, Daniela Colett, lo cuestionara por el estado de su relación con Daniela Aránguiz, luego de que le confesara que no habían terminado, sino que estaban en un receso.

Tras esto, es que el argentino conversó con algunos de sus compañeros del reality de Canal 13, donde dio a conocer que el romance con la panelista de farándula no había estado de lo mejor previo a su ingreso, a raíz de algunas situaciones que ocurrieron.

Es en este contexto que, recientemente, Luis Mateucci se refirió en extenso al fin de su relación con Daniela Aránguiz, la que en tiempo real sabemos que terminó hace un buen tiempo, a través de una llamada de teléfono.

¿Qué pasó con el quiebre de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz?

En una entrevista con La Hora, el finalista de Tierra Brava, aclaró que «Yo quedé con ella en un stand by…», además de mencionar. «Pero han pasado ciertas cosas que me hicieron sentir desconfianza hacia quien era mi pareja. Y si no puedo confiar en mi pareja, no puedo confiar en nadie».

De todas, formas, de inmediato desmintió que se tratara de una infidelidad, como se había especulado originalmente. «Daniela Aránguiz es imposible que me sea infiel, yo no desconfío de ella en nada de eso. Pero, claramente, ya perdí la confianza en ella general».

Luis Mateucci prefirió no dar muchos detalles de los motivos mencionando que la desconfianza «es mutua» con la chiquilla. «Ella también desconfió de mí en unas cosas, y en vez de hablarlo y preguntándomelo, creyó otras versiones».

«Entonces, al final fueron actitudes de ambos que no son las correctas», continuó. Afirmando que «es un término definitivo para mí, al menos, porque me dolió. No lo esperaba y tuve que dar un paso que no era el que quería».