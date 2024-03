“¡Que se vaya a lavar…»: Paul Vásquez rechazó las disculpas de Luis Slimming y se fue en picada contra el comediante

Las idas y vueltas entre los humoristas Paul Vásquez y Luis Simming todavía no llega a su término, y parece que estamos lejos de ello.

Cabe recordar, que la exitosa rutina de Don Comedia en el Festival de Viña del Mar no estuvo exenta de polémicas, ya que uno de los chistes no les gustó mucho al Flaco, específicamente el que señalaba su pasado con las drogas.

«Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?», narró sobre el escenario.

Esta talla no le gustó mucho a Vásquez, quien manifestó su molestia diciendo que «a pesar de que han pasado 21 años, uno nunca deja de ser drogadicto. Yo siempre estoy caminando por la cornisa. Yo no sé lo que puede pasar mañana, una recaída».

«Yo soy el único autorizado de hablar y de hacer humor de eso», agregó.

¿Qué dijo Paul Vásquez tras las disculpas de Luis Slimming?

Tras dejar ver su enojo, el ganador de las gaviotas de oro y plata este 2024 ofreció sus disculpas al clásico comediante.

«Sorry Paul, no debí… Dices que eres el único que puede webiarse con eso y en eso te encuentro razón. Es tu historia, puedes hacer chistes de eso. No debí quizás hacer esto; pensé que tenía ‘el permiso’ pero en realidad no lo tenía, me equivoqué», indicó.

Sin embargo, la respuesta del Flaco sorprendió a todos, ya que estuvo lejos de aceptar las disculpas.

En conversación con el programa de Zona de Estrellas, el ex Dinamita Show señaló: «¡Que se vaya a lavar bien la raja, el culiao (sic)! No estoy ni por el lado… de verdad».