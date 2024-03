«Problema mío no es»: Miguelito fue categórico tras acusaciones de «viejo verde»

En el último tiempo, uno de los personajes más criticados por los televidentes ha sido Miguelito. Al comediante le han llovido críticas por todos lados, sobre todo por su actuación en Tierra Brava, donde tuvo conductas bastantes cuestionables hacia algunas de las participantes.

Durante el encierro, los cibernautas lo tildaron de «viejo verde», especialmente por el beso sin consentimiento que le dio a Fran Undurraga. Este hecho causó gran controversia dentro y fuera de la casa.

Sin embargo, el ex Morandé con Compañía rompió el silencio tras estas acusaciones.

Miguelito estuvo presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el que se transmitirá este viernes a partir de las 22:30 horas. Cabe destacar, que será conducido por Julio César Rodríguez.

En el estreno de la sexta temporada, los invitados son: Hans Malpartida (nombre real de Miguelito), Raquel Argandoña, Di Mondo y Jennifer Galvarini, la ‘Pincoya‘.

La respuesta de Miguelito antes las críticas

JC le preguntó: «Entraste a Tierra Brava como el niño más querido de Chile y saliste como un viejo mañoso, un viejo verde. ¿Qué podrías decir en tu defensa?».

Miguelito fue claro y respondió que «la gente confundió el personaje que yo hago en la televisión. Yo nunca dije que era niño, soy un adulto».

«Que no hayan sabido separar, problema mío no es. Me importan un bledo las redes sociales. A mí me importa lo que diga mi círculo, mi gente, mis amigos», agregó

También le comentaron que era «enojón» y «mecha corta», ante esto indicó que «muchas veces no se muestra cómo llegaste a ese enojo. Yo estoy súper tranquilo».

Raquel Argandoña quiso intervenir, preguntando por qué le decían «viejo verde» al actor. «De partida no soy viejo… Lo que pasa que tengo muy buena amistad con varias niñas y dormíamos juntos con las chicas, pero nunca me sobrepasé» explicó.

«La gente lo vio por otro lado, pero si la gente tiene la mente retorcida, ¿qué responsabilidad tengo yo?», añadió.

Argandoña insistió: «¿Tu señora no te dijo nada, no se puso celosa?».

«Pero por qué. Yo estoy tranquilo, mi familia sabe quién soy, no me afecta nada de lo que se dice», concluyó Miguelito.