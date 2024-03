La Gran Noche de la Corazón 2024: ¿Cuánto valen las entradas y dónde comprarlas?

No cabe duda que hace un buen tiempo que esperábamos esta noticia y estamos más que felices de por fin contarles que La Gran Noche de la Corazón vuelve con su edición 2024, la que sin duda se viene mejor que nunca.

Para quienes no lo sabían, la cita es el próximo sábado 15 de junio desde las 20:00 horas en el Movistar Arena, donde nuestros locutores estarán para alegrar con todo la jornada, además de varias sorpresitas para acompañar la mejor música.

Y pasando a lo más importante, esta versión de La Gran Noche de la Corazón se viene con artistas de lujo que los harán bailar hasta que no puedan más. Estamos hablando ni más ni menos que de Santaferia, Paula Rivas, Noche de Brujas y Zúmbale Primo.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que tenemos un quinto artista secreto, que todavía no les podemos contar, pero que no se podrán creer cuando se los revelemos dentro de los próximos días.

¿Cuánto valen las entradas para La Gran Noche de la Corazón?

Es de esta forma que sabemos que están más que interesados de disfrutar de La Gran Noche de la Corazón, por lo que es un placer comentarles que la venta de entradas parte hoy mismo, viernes 22 de marzo, a través del sistema PuntoTicket.

Así que, para hacerles las cosas aún más fáciles, a continuación les contamos cuál es el valor de los tickets para que vayan pensando cuál es la que quieren comprar y de esta forma no se queden abajo de la mejor fiesta del año.

Cancha VIP – $34.500

Platea Baja Diamante – $32.200

Platea Baja Golden – $29.900

Platea Baja Silver – $27.600

Cancha – $23.000

Platea Alta Golden – $20.700

Platea Alta Silver – $18.400

Silla Ruedas – $18.400

Acompañante Silla de Ruedas – $18.400

Tribuna – $13.800

Ojito al charqui chiquillos que tienen que estar atentos durante los próximos días. Que puede que se venga una que otra sorpresita para los fanáticos de La Número Uno de Chile.