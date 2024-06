«Uno siempre se acuerda de la ex»: Gino Mella se sincera sobre sus procesos creativos tras su paso por la Gran Noche de la Corazón

Durante toda esta noche la hemos estado pasando chancho en la Gran Noche de la Corazón. Evento que empezó con todo, sorprendiendo a los asistentes, y a todos los que nos están siguiendo a través de Youtube y redes sociales.

De hecho, el último cantante que la rompió sobre el escenario del Movistar Arena, y de la mano de la Número Uno de Chile, fue el increíble Gino Mella. Quien hizo cantar, bailar y disfrutar por completo al público de Radio Corazón.

A continuación, te contamos que dijo el artista sobre su paso por la Gran Noche de la Corazón. No solo eso, también reveló detalles sobre su proceso creativo para componer sus canciones.

Gino Mella en exclusiva para la Número Uno

«Yo también he estado en relaciones y yo también he terminado relaciones, claro, también me han cagado», confesó el artista. Posteriormente, afirmó que ante ello «sabía que voy a cantar sobre esto, pero de otra manera, no tan poético, sino como que si yo estuviese con un amigo».

«Los jóvenes empezaron a conectar, porque sintieron muy reales eso», destacó. En la misma añadió que ello es extraño, ya que «a pesar de que podían estar en una relación muy estable. Lloraban como si hubiesen terminado, porque uno siempre se acuerda de la ex».

Por último, habló sobre su apoyo a las colaboraciones entre artistas. Esto debido a que «entre nosotros los chilenos colaboramos caleta, tenemos canciones, no sé de 10 artistas en una canción. Aquí es la única forma de poder ampliar esto y mostrarnos en diferentes lugares».

