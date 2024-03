«Hay personas que se mofan de otras para hacer reír»: Miguelito se refiere a los chistes de Luis Slimming

En la jornada de ayer, jueves 29 de febrero, el actor y comediante Miguelito visitó en exclusiva nuestra querida Radio Corazón, y habló de todo.

En la entrevista conversamos sobre cómo se tomó las bromas de Luis Slimming en el Festival de Viña y los humoristas en general, su nuevo estreno en la música, con qué artistas colaboraría y la posibilidad de entrar al nuevo reality de Canal 13.

Las bromas de Luis Slimming en el Festival de Viña

En la jornada que estuvo Don Comedia, el humorista lanzó unos chistes refiriéndose al peruano, sacando carcajadas en el público.

Ante esto, Miguelito nos señaló que «no es la primera vez que me saca al baile por lo que he cachado, la otra vez me sacó al baile en El Patagual».

Luego, indicó que «yo felicito al lucho que lo hizo bien. No necesitó mofarse de ninguna persona para hacer reír a la gente, se hizo autobullying, cosa que yo hago. Pero hay otras personas que se tienen que mofar de otras personas para hacer reír, para mi eso no es humor».

En relación sobre si ingresar en un nuevo reality nos comentó que «si Sergio Lagos me paga, obvio que sí».

Estreno musical «Con el chico hasta abajo»

Recientemente, el ex Morandé con Compañía publicó su nueva tema.

«Se le ocurrió a mi amigo Alexis Figueroa. Me llamó un viernes y me dijo ´hermano tengo una disquera, así que grabemos un tema´, yo no canto ni en el baño, ni en la ducha, pero me dijo ´tu tranquilo, yo nervioso´, señaló.

Posteriormente, comentó que en la disquera de su amigo se encuentra La Rancherita, quien le ayudó a crear el tema.

Carrera musical y colaboraciones

Este tema generaría una emergente carrera en la música, por lo que el comediante nos señaló que «por qué no, me gustó la idea y lo encontré divertido. En la vida he estado siempre lleno de desafíos. Cuando uno nace así, la vida ya es un desafío».

«Creo que la primera canción quedó bien, no es una letra sucia, es algo sugerente con una palabra chilena, que lo chico es por mi estatura pero la canción es a criterio de cada persona», agregó.

«Me gustaría hacer colaboraciones con Futuro, que es mi hermanito, con Gino Mella y Lleflight», cerró.