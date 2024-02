Simón Oliveros vive emotivo reencuentro con mujer que lo cuidó en su infancia y perdió todo en incendios forestales

A raíz de la tragedia por los incendios forestales en la Quinta Región, todos los canales de televisión movilizaron a sus periodistas para cubrir en terreno los daños que dejó en los sectores afectados. Y uno de ellos es Simón Oliveros, quien está despachando para el Buenos Días a Todos.

Es en este contexto que, en medio de su labor para el matinal de TVN, vivió un emotivo momento, luego de encontrarse con Marcela, mujer que perdió todo en los siniestros y que trabajó por años en su casa, cuidándolo desde que tenía cerca de 10 años.

«Dame un segundo. Lo que pasa es que llegó una persona que conozco y está muy afectada», señaló Simón Oliveros mientras se acercaba a su conocida.

Siguiendo por esta línea, el comunicador relató que «ella me crio, no quiero mostrar su cara, trabajó en mi casa muchos años. Ella me malcriaba, hizo que me pusiera obeso, porque me hacía papas fritas por las tardes».

Tras esto, Simón Oliveros explicó que Marcela se trataba de una de los miles de damnificados que dejó el incendio. «Ella vive en El Olivar y lo perdió todo. Habíamos hablado por redes sociales, pero no nos habíamos visto».

«Son emociones encontradas. Cada vez que llego a la región, ella aparece. Le tengo mucho cariño. Ella trabajó en mi casa desde que yo estaba en quinto básico hasta que me puse a trabajar. Toda una vida», relató emocionado el periodista, según consigna La Cuarta.

Hay que mencionar que Marcela es una de las 40 mil personas damnificadas por la terrible y compleja situación que afecta a la Quinta Región. Y es que desde el viernes 2 de febrero los incendios comenzaron a propagarse sin control y el fuego arrasó con todo a su paso. Las cifras oficiales ya constatan más de 130 muertos y la catástrofe se cataloga como «la peor desde el terremoto de 2010».