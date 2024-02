Rompieron antes del Día del Amor: ¿Por qué terminaron Nicki Nicole y Peso Pluma?

El acercamiento entre Nicki Nicole y Peso Pluma empezó a finales del 2022, en octubre, para ser precisos, cuando el cantante mexicano lanzó la canción «Por las noches». La cual, tiempo después, grabaron juntos en un increíble remix, instancia en la que se comenzaron a notar más juntitos.

De hecho, tras grabar el videoclip de la canción mencionada, y compartir escenarios, empezaron también los viajes. Ambos fueron vistos en múltiples lugares juntos, como Disney y Rosario, la ciudad natal de la argentina.

Sin embargo, no fue hasta finales del 2023 que la pareja confirmaría su relación con un tierno beso sobre el escenario que compartían en México. Posteriormente, durante los Latin Grammy, Nicki Nicole aseguró que «nos queremos tanto en lo personal, y nos admiramos tanto en lo musical. Hay una química como única en el estudio».

De hecho, en las redes sociales de ambos pasaban presumiendo su amor. Esto gracias a las selfies románticas, besos y mensajes de apoyo que constantemente se dedicaban entre sí. Sin embargo, esta misma muestra de amor público fue el que delató que su relación se vino abajo.

Durante la mañana de ayer martes, 13 de febrero, se viralizó un video a través de redes sociales. En el cual se puede ver a Peso Pluma bien pegadito a una chiquilla en un casino de Las Vegas, esto tras la final del Super Bowl.

Lo que más alimentó la idea de que la icónica pareja había terminado fue que la chiquilla borró todas las fotos de Instagram que tenía junto a Peso Pluma. No obstante, cada rumor fue confirmado por la propia Nicki Nicole, quien a través de sus historias reveló detalles inéditos de todo lo que sucedía.

¿Qué dijo Nicki Nicole?

«El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida», empezó. Posteriormente, añadió con dolor que «cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy».

Sin embargo, eso no es todo, pues en el mismo contexto confesó que su ex pareja no le dijo absolutamente nada de lo que estaba pasando. Ante ello, la artista destacó que se enteró de la infidelidad a través de redes sociales, al igual que todos sus fanáticos.

«Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», cerró.

Se debe destacar que hasta la fecha Peso Pluma ha brillado por su ausencia. Esto debido a que aún no se pronuncia sobre la infidelidad o el quiebre de la relación. Además, no ha borrado las fotografías que tiene junto a Nicki Nicole en sus redes sociales.