Estos son los famosos que decidieron bajarse de la gala del Festival de Viña por incendios forestales

No cabe duda que los incendios forestales de la V región, son una de las tragedias más grandes de los últimos años en nuestro país, dejando hasta el momento cerca de 40 mil damnificados y 122 personas fallecidas, además de las más de 9 mil hectáreas quemadas.

Es en este contexto que, quedando cerca de tres semanas para la gala del Festival de Viña, es que algunos famosos invitados, tomaron la decisión de no asistir al evento en solidaridad con las víctimas de la tragedia y destinar esos fondos a donaciones.

Una de las primeras chiquillas en confirmar su baja de la gala es Gissella Gallardo, quien a través de sus historias de Instagram, envió su apoyo a los afectados por los incendios forestales y reveló sus motivos para no ir.

«Quiero agradecer profundamente la invitación a la Gala del Festival, pero dada la lamentable continencia que estamos viviendo como país con los terribles incendios que han afectado a tantas personas y lugares, es que tomé la decisión de no participar y enfocarme en ayudar y donar todo lo que pueda a los que nos necesitan en estos momentos», aseguró.

Tras esto, en el Mucho Gusto, José Antonio Neme se sumó a la periodista y reveló que tampoco estará en el evento. «El Festival es en dos semanas y media y esto puede subir. Yo al menos, para galas, no estoy, yo no voy a ir a ninguna gala, porque de verdad no me parece y lo digo de manera personal».

Las famosas que se sumaron a dejar la gala del Festival de Viña

Y a las pocas horas, se sumó Pamela Díaz, quien iba a asistir junto a su hija Trinidad Neira. Pero que a raíz de los incendios, decidieron bajarse y destinar el dinero que gastarían en sus looks en apoyar a los damnificados.

«Querida people, en consideración a los incendios en Viña del Mar, Trini y yo descartamos nuestra participación en la “Gala del Festival”. Los gastos que íbamos a invertir en vestido y equipos irán en beneficio de los afectados», escribió en una historia.

Por último, Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, también decidió bajarse y donar el dinero que tenía contemplado gastar en arreglarse.

«Le mando todas mis fuerzas a las personas de la V Región. Yo tenía contabilizado ir a la Gala del Festival de Viña, me habían invitado, pero no creo que sea el momento adecuado para eso. Los costos que llevaba para mí, ir a la gala, como traslado, vestuario, maquillaje, alojamiento los voy a donar, porque siento que es lo que debería hacer», es parte de lo que mencionó en Instagram.