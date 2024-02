De impacto: Detienen a ex Gran Hermano tras ser acusado de agredir a su pareja

En la jornada de hoy, Carabineros de Chile confirmó la detención de un conocido participante de la primera edición de Gran Hermano. Esto, tras ser acusado de agredir a su pareja.

Según consigna Radio ADN, los informes preliminares de la policía, el ex chico reality fue detenido alrededor de las 13:00 horas del día 7 de febrero en la comuna de Santiago.

Carabineros llegó al lugar, luego que el conserje reportara que una mujer desde un departamento estaba pidiendo ayuda.

Al llegar al lugar, los oficiales hablaron con la víctima, quien explicó que había estado con su pareja, Sebastián Ramírez Calderón, desde el día martes 6 de febrero, consumiendo alcohol. En ese entonces, en medio de una discusión por celos, el exchico reality comenzó a agredirla.

Según informan, Ramírez supuestamente agarró los brazos de la mujer y la golpeó en la frente con el mango de un escobillón. Ante estos hechos, los carabineros procedieron a arrestar al exparticipante de Gran Hermano.

La mujer fue llevada a un centro médico para recibir atención y después fue trasladada a la Posta Central para examinar sus lesiones.

Las antiguas polémicas de Sebastián Ramírez

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que detienen a Sebastián Ramírez. Recordemos que ya estuvo detenido por conducir en estado de ebriedad.

En ese entonces, estuvo 61 días tras las rejas. En su paso por Gran Hermano comentó su experiencia con Cony Capelli, mencionando que «yo caí preso, estuve 61 días en la ‘Peni’».

Luego, su compañera de encierro le preguntó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a estar tras las rejas. «No, no me pitié nada, pero yo no era para estar en cana. Solo que fui por un supuesto amigo y no presentaba los papeles el maricón, y me martillaron», recordó cuando lo detuvieron por estado de ebriedad.