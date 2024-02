Criticó a mujeres por probarse ropa que «saben que no les va a entrar» y las redes no la perdonaron

Erika Soriano es una vendedora de Mar del Plata que generó un acalorado debate en redes sociales, esto tras subir un video en TikTok. En dicha publicación, la joven critica a quienes se prueban ropa en su local, sabiendo que no son de su talla.

En el video publicado en la cuenta @erikasoriano10, la mujer se muestra evidentemente molesta con los clientes, según comenta las personas tras probarse la ropa, la dañan y la rompen. Además, la joven comenta que después las personas niegan su responsabilidad.

La publicación causó un gran revuelo en la aplicación china, actualmente acumula más de 230 mil reproducciones y 8.500 ‘me gusta’. Este tema se convirtió en un debate entorno a la responsabilidad y respeto por el trabajo ajeno.

¿Por qué protesta la joven?

La emprendedora se queja de que los clientes se prueban ropa de tamaños menores a los suyos. Según la joven, esto daña las prendas de su local. La marplatense menciona que, a pesar de tener una gran variedad de tallas, se encuentra repetidamente con estas situaciones donde debe hacerse cargo de los daños.

«Qué bronca que me da esa gente que viene y se prueba ropa que sabe que no le va a entrar, que sabe que no es para su cuerpo”, dijo. Y agregó: “Si sabés que no te va a entrar y lo probás a la fuerza y lo rompés, pagalo. No salgas del probador y digas que estaba fallado», indicó.

Cabe destacar, que el TikTok de Erika abrió el debate en relación a la ley de talles y la complejidad de encontrar cierto tipo de ropa.

Reacciones en redes sociales

El video generó diversos comentarios. Algunos usuarios estuvieron del lado de Erika, mostrando su empatía y apoyo. Sin embargo, otras personas fueron críticos, señalando que los daños podrían ser originados por la calidad de las prendas o la poca variedad de los talles.

Esta comunidad representa la frustración de los clientes y es un fiel reflejo de que es una problemática mucho más amplia, donde en la moda no todos los cuerpos son representados debidamente.

«O también la calidad de la ropa es malísima y la tabla de talles es chamuyo», «Se pega un cartel dentro del probador diciendo que las prendas están revisadas y que si rompen por mal talle tienen que pagar», «Tratá de tener un local con más talles y mejor calidad», «Al fin alguien que se queja. Dios, la rompen y se van, para colmo se enojan. Me da bronca, tengo negocio», «Entiendo tu queja pero también entiendo que mucha gente sufre de dismorfia corporal y quizás piensan que les va a entrar», «El problema es que los talles no son reales dicen una cosa pero son mucho más chicos», son solo algunos de los comentarios en TikTok.