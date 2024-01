«Yo me meto una…»: el duro video que involucra a Nicolás Solabarrieta

Este fin de semana, Fabio Agostini se reunió con Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres para salir de fiesta después de su paso por Tierra Brava. El exfutbolista recogió al español para dirigirse a la celebración, compartiendo en sus redes sociales la cálida acogida que el hijo de Ivette Vergara le brindó a su compañero de confinamiento.

A pesar de esto, se registró una situación delicada, la cual quedó al descubierto y se difundió por los medios de espectáculo. Mientras Nicolás hablaba de sus preferencias en las fiestas, no se percató de que estaba siendo grabado mientras conducía, y reveló información que podría traerle consecuencias negativas.

¿Qué le preguntaron a Nicolás Solabarrieta?

«¿Y tú te pones muy loco en las fiestas», se le escucha preguntar al español, quien no imaginó que Solabarrieta revelaría algo comprometedor.

«No, yo soy tranquilo», responde el ex Tierra Brava, pero posteriormente hace un comentario que no pasa desapercibido, aunque no se escucha con claridad. «Yo me meto una pila…», habría dicho, refiriéndose a las pastillas de éxtasis.

El momento lo recogió el sitio Infama, quienes consultaron a sus seguidores sobre lo que escucharon, otorgándole el beneficio de la duda al hijo del periodista Fernando Solabarrieta. Sin embargo, gran parte de los usuarios interpretaron la referencia a la popular droga entre los jóvenes.

Tras la viralización del video, varias personas salieron en defensa de Nico Solabarrieta. Ante el hecho argumentaron que es asunto personal lo que consume, mientras que otros expresaron que la situación podría tener otra explicación.

Recordemos que Nico Solabarrieta mantiene un romance con Valentina Torres, más conocida como Guarén. Respecto a su relación, Torres indicó a Página 7 que «surgió los primeros días del reality. Los de la casa habían hecho un curriculum de él y me decían que él venía para que estuviéramos juntos. Ya la gente de la casa nos estaba poniendo todas las fichas para que esta relación funcionara».