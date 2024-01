Terremoto en la industria: Filtran cuál era el sueldo de Polo Ramírez en Canal 13

A fines de diciembre se dio a conocer que Polo Ramírez dejaba Canal 13 luego de más de 21 años trabajando en la estación. Hay que recordar, que todo comenzó en octubre, a partir de su salida de la conducción en Tele13 AM.

«Se agradece el gran y comprometido trabajo que el periodista desempeñó por 21 años en nuestro medio de comunicación, en donde ocupó variados roles, primero detrás de pantalla como ejecutivo y luego como conductor en diversos programas», es parte de lo que indicaron en un comunicado.

Y ahora, es que en Zona de Estrellas, Hugo Valencia dio a conocer detalles desconocidos del millonario sueldo que negoció Polo Ramírez durante su tiempo estrella en el canal.

Este sería el sueldo que recibía Polo Ramírez

«La última renovación de contrato que tuvo, fue en una época muy buena de su carrera, muy prolífica porque estaba en el Bienvenidos, en el matinal del 13, todo esto además antes de la pandemia», comenzó relatando el periodista.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «también estaba conduciendo el noticiero matinal, el Teletrece AM, era el rostro de los Sábados de reportaje del 13, era portada de revista, lo invitaban a la gala de Viña, además había tenido una oferta de TVN para irse a ese canal».

«O sea, en ese minuto, en ese contexto, Polo hizo una renovación de contrato que entiendo que fue muy buena», continuó Hugo Valencia.

Frente a esta situación, es que Claudia Schmidt quiso conocer más detalles y preguntó por la cifra que recibía mensualmente Polo Ramírez. A lo que su compañero solo mencionó que se trataba de un monto de «ocho cifras».

«Estamos hablando de 10 millones para arriba», lanzó Adriana Barrientos sobre este nuevo dato.

Hay que recordar que en conversación con LUN, Polo Ramírez se refirió a su salida. «No me dijeron nada, no me dieron ninguna razón. Lo que pasa es que a mí se me acababa el contrato y simplemente en ese minuto me reiteraron, porque ya lo habían dicho antes, que no me iban a proponer una renovación y que la relación quedaba hasta ahí».