¡Ternura total! Hombre lleva agua del mar para su esposa que no puede caminar

En las últimas horas, comenzó a circular un tierno video de unos abuelitos a través de redes sociales, que muestra el romántico gesto de un hombre con su esposa, durante una visita a la playa.

Resulta que el esposo, quien, con dedicación y ternura, llevaba el agua del mar hasta el lugar donde se encontraba su amor, quien no podía caminar, encantando con este sencillo pero emotivo gesto.

Como era de esperar, los usuarios no dudaron en comentar sobre esta linda situación. «Es emocionante como un adulto que no tiene las fuerzas para cargar a su esposa hace ese lindo gesto»; «Que lindo»; «si no es así, entonces no quiero nada»; «super bonito»; «Bella historia que emociona»; «No puedo con tanta ternura»; «Me entró una basura en el ojo»; «De esos que ya no se verán jamás» y «Eso es amor del verdadero».