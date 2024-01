Esta es la grave acusación de La Chama en contra de Guarén: «Me iban a agarrar a…»

En medio de una transmisión en vivo de Botota Fox, Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, se lanzó con todo en contra de Valentina ‘La Guarén’ Torres, revelando una seria amenaza que habría lanzado durante una discusión emitida hace unos días en Tierra Brava y que se editó.

«Hay cosas que no salen, y estoy muy molesta. Botota tenía razón en defenderme, porque me habían dicho que me iban a agarrar a balazos», comenzó señalando la venezolana, de acuerdo a lo mostrado en Zona de Estrellas.

Junto con esto, afirmó sobre la discusión que habría partido por una broma de La Chama sobre su relación con Nicolás Solabarrieta que «eso no salió, y por eso la gente no entiende. Dicen que la edición está mala en esa pelea, y es verdad».

Siguiendo por esta línea, Botota Fox, señaló que decidió defenderla de los ataques de la influencer. «Yo estaba curadísima, pero dejé en su lugar a La Guarén. No dije ninguna mentira».

La Chama arremete contra Guarén

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la chiquilla siguió con sus acusaciones de que Valentina la habría amenazado con disparos cuando saliera del reality. «(Si hubiese salido esa parte), habrían entendido por qué Nico Solabarrieta le dijo: ‘Tienes que ofrecerle disculpas a La Chama, porque lo que dijiste, fue muy feo’».

«Ella nunca me pidió perdón, y tampoco salió lo de los balazos», afirmó la venezolana, mientras que Botota Fox complemento con un «nunca entendí por qué no lo pusieron». A lo que su compañera respondió que «yo creo que es porque ella quedaba recontra mal. Iba a quedar como una maleante».

Se debe mencionar que en la pelea emitida por Canal 13, La Guarén le dice La Chama: «Por suerte. Si yo fuera como tú estaría cag…, no pisaría Chile. Ahí te quiero ver como quedas, si no te quieren 16 personas en una casa, imagínate afuera».