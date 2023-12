Pedro Pascal está dos veces: ¿Cuáles son las 5 mejores series del 2023?

Nos acercamos a final de año, y que mejor momento que este para revisar cuáles fueron las series que se robaron el corazón de la audiencia durante el 2023.

Ya revisamos el top de las mejores 10 películas del año 2023, y las series no pueden quedarse de lado, pues son estas las que podemos maratonear o esperar con una emoción deslumbrante durante sus estrenos de semana a semana. Es por ello que hemos traído las 5 series más populares en Chile.

La plataforma JustWatch, página que muestra en que lugar de internet ver tus series favoritas, filtro las series más vistas en Chile este 2023. Desde comedia hasta thrillers psicológicos que te pondrán los pelos de punta, el top de los mejores 5 títulos trae una variedad extraordinaria de temáticas.

Las mejores series del 2023

Es sumamente difícil seleccionar las mejores 5 series para un top. Sin embargo, aquí nos pusimos la capa para hacerlo y revisamos él sin número de títulos hasta encontrar a los estrenos de este año que se quedaron, de manera muy peleada, con el trono.

The Mandalorian

Si bien esta serie salió el 2019, y fue la que lanzo al estrellato al tan querido Pedro Pascal, este 2023 saco su tercera temporada. La cual rápidamente se robó el corazón de los fanáticos de la franquicia de Star Wars, y por supuesto el de sus fans en Chile, que permitieron que esta serie se coronara como parte de las series más vistas en el país.

Esta serie, perteneciente al universo de George Lucas, nos muestra las aventuras del Mandaloriano y el adorable Baby Yoda (Grogu). Ello combinado con una increíble dosis de acción, típica de la saga, y la aparición de personajes icónicos como Boba Fett, Ashoka Tano, Luke Skywalker, entre otros.

La serie se encuentra disponible en Disney Plus.

Ted Lasso

Lasso es un entrenador de fútbol americano que hizo campeón a un equipo desastroso y que ahora cruzará el charco para entrenar a un equipo de fútbol de la Premier League. Es con esta premisa que la serie nos envuelve en una comedia divertida, con algunas vibras a The Office, que nos viene a abrazar el corazón de una manera dulce y amable. Es por ello que la serie que cuenta con tres temporadas se ha posicionado entre las más vistas por los chilenos durante este 2023.

La historia nos lleva de la mano a través de perdedores, esto con un personaje icónico que también resulta ser un pez fuera del agua que está viviendo un gran choque cultura. Esta obra, además, nos entrega el equilibrio perfecto entre la comedia estadounidense y la británica, que la eleva a un nivel extraordinario.

La serie se encuentra disponible en Apple TV.

Loki

Con uno de los villanos más queridos y carismáticos de la historia del cine, e interpretado por el tan amado Tom Hiddleston, Loki, se lleva el trono como una de las mejores series estrenadas este 2023. Esta entrega, que cuenta con dos temporadas sumamente exitosas, colocó uno de los cimientos más importantes para el multiverso cinematográfico de Marvel.

La serie nos envuelve en lo que es el caos multiversal y los peligros que hay en este, mientras que la narrativa juega con el corazón de la audiencia. Esto a través de discursos sobre el libre albedrío, el destino, el tiempo y sobre nuestro «glorioso propósito». La sublime actuación de Tom Hiddleston acompañada por una producción apasionada, y hecha con un cariño y respeto gigante a lo que ha sido esta última década de Marvel, nos deja ver lo impresionante que puede ser el fututo de la compañía en las manos correctas.

Esta serie, que puede ser la salvación para Marvel, se encuentra disponible en Disney Plus.

The Last of Us

Tal parece que Chile tiene una adicción por ver a Pedro Pascal actuando como un hombre solitario que termina siendo el padre de algún menor, y The Last of Us cumple con el tan querido requisito. La serie estrenada durante enero de este año, y por la cual el actor chileno se encuentra nominado a una gran cantidad de premios, se posicionó como una de las mejores del 2023.

Esta adaptación del exitoso videojuego del mismo nombre, nos muestra una sociedad post-apocalíptica que se encuentra sobreviviendo tras la propagación de un virus zombie. Sin lugar a dudas un drama que te pondrá los pelos de puntas, y que te llenará de múltiples emocione. Esto mientras sigues la historia de Joel, interpretado por Pedro Pascal, y Ellie, interpretada por Bella Ramsey, quien podría ser la clave para salvar a una humanidad al borde del colapso.

La serie se encuentra disponible en HBO Max.

La caída de la casa Usher

Esta obra estrenada por Netflix, sin lugar a dudas, se lleva bien merecido el título de una de las mejores series de este 2023. Un thriller psicológico que te arrastra a un relato impresionante que te hiela hasta el alma.

Cada capítulo posee el título de uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, y cada uno de estos te entrelaza la trama con uno de esos oscuros relatos. Desde clásicos como «El gato negro», «El cuervo», «Corazón delator», «La máscara de la muerte roja», hasta jugueteos sutiles, como añadir poemas inéditos del autor, esta serie nos muestra de una manera extravagante y fantástica lo que es la avaricia, corrupción y ambición desmedida de la sociedad del siglo 21.

Por momentos esta obra nos sumerge en lo que parece un drama empresarial, pero posteriormente nos lleva a un lugar oscuro donde crímenes extravagantes se roban la escena de una manera poética y deslumbrante. A través de componentes fantásticos, contemplamos la auténtica caída de la Casa Usher.

La serie se encuentra disponible en Netflix.