«Le hicieron dos ofertas»: El joven rostro que CHV desea en su equipo 

Durante las últimas horas, Hugo Valencia dejó la grande, luego de filtrar un interesante chisme sobre las planificaciones de Chilevisión.

«Me llegó un rumor hace un par de días, estuve investigando y, efectivamente, Chilevisión, sabemos que es un canal que generalmente está tratando de reclutar a gente nueva, refrescar la pantalla«, comentó el periodista en el programa Zona de estrellas.

Es de esta forma que, Valencia se la jugó y confirmó que nada menos que Máximo Menem Bolocco, hijo de Cecilia, recibió una especial oferta de parte de CHV para sumarse a un proyecto que pronto se estrenará. «Le hicieron dos ofertas. Esto le va a dar rabia a los estudiantes de comunicación», añadió el periodista.

La oferta de CHV

Las ofertas que se dicen le hicieron al joven, de veinte años, son para que participe en el reality de Top Chef, que produce el canal. Sin embargo, la oferta más jugosa sería para un papel muchísimo más grande.

«La primera de ellas era para que se convirtiera en uno de los cocineros del reality Top Chef que se está grabando en estos días, le habrían ofertado ser parte de los jugadores. Esto venía de la mano con que le ofertaron a Máximo convertirse en uno de los animadores del canal», agregó Hugo Valencia.

La respuesta de Maximo Bolocco

A pesar de las dos tentadoras ofertas que le habrían permitido seguir los pasos de su madre, Cecilia Bolocco, y su tía Diana Bolocco, el joven rechazó la invitación, pues por ahora estaría concentrado en sus estudios universitarios. Se debe recordar que el joven hace poco tiempo empezó su carrera de Arquitectura en la Universidad del Desarrollo.

«La respuesta es que, al menos por el próximo año, él no puede asumir una responsabilidad así. No les dijo que no, pero aseguró: ‘Por ahora no puedo’», sentenció el periodista Hugo Valencia.

Por el momento, el joven sobrino de Diana Bolocco no se ha pronunciado al respecto.