Karen Paola revela los verdaderos motivos que la alejaron de la música: «No fue un congelamiento porque quise»

Hace unas semanas, Karen Paola dejó la escoba al confirmar su regreso a la música, el que llegó a lo grande, con el lanzamiento de la regrabación de su éxito ‘Dime’, que en cosa de horas dejó la escoba en nuestro país e incluso la llevó a presentarse en el cierre de la Teletón.

Se debe recordar que la carrera de la chiquilla comenzó a inicios de los 2000, cuando era tan solo una adolescente, de la mano de Mekano, donde se convirtió en la sensación de la época, con el público bailando y coreando todos sus temas.

Pero de un día para otro, Karen Paola dejó la música de lado y se dedicó de lleno a la televisión, pasando por varios matinales. Es en este contexto que, en una reciente entrevista, Bejarano contó la firme de porque se alejó de su vida como cantante.

Karen Paola y el alejamiento de su carrera como cantante

«No fue un congelamiento porque quise, finalmente. Fue porque me inseguricé producto de todas las cosas que se especulaban, de que yo estaba en Mekano, y los de Rojo en realidad eran los que cantaban. Entonces, Mekano era todo falso. En ese momento yo me inseguricé, era muy chica, no tenía tan claro lo que yo valía como artista en ese minuto», comenzó relatando en el último capítulo de Podemos Hablar.

Tras esto, Jean Philippe Cretton le preguntó sobre dónde piensa que estaría su carrera de no haberse retirado. «Yo creo que ahora estaría en los Grammys», lanzó entre risas Karen Paola.

«Siento que estoy partiendo de vuelta, un poco de cero. Me siento de 15. Se vienen canciones nuevas, voy a hacer las reversiones de las canciones, y se vienen hartos feat, va a estar por ahí la Kya, eso es algo que voy a decir, ahí los dejo», cerró la cantante.