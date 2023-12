José Antonio Neme rompió en llanto en pleno Mucho Gusto, este es el motivo

La mañana de este lunes se vivió un inesperado momento en medio de la transmisión del Mucho Gusto, esto luego de que José Antonio Neme de la nada rompiera en llanto, dejando a sus compañeros de programa más que sorprendidos, especialmente a Karen Doggenweiler.

Resulta que todo se dio al inicio del matinal de Mega, cuando los periodistas estaban dando el vamos a la nueva edición del espacio, tal como lo hacen todos los días.

Es ahí mismo que José Antonio Neme, se vio imposibilitado de decir un par de palabras seguidas debido a que empezó a hablar con la voz entrecortada. Momento en el que la conductora le pregunta: «¿Qué te pasó?». A pesar de que en un principio no dio detalles sobre los motivos de su emoción, al rato después se dio el tiempo para profundizar sobre aquello.

«Estas fechas de Navidad me ponen un poco emocionado. Sí, me emocioné», relató. Además de agregar: «Perdón, fin de año me pone así. Perdón a la gente» mientras era contenido por Karen Doggenweiler, quien lo abrazó.

Las sentidas palabras de Karen Doggenweiler a José Antonio Neme

Tras esto, la animadora de Mucho Gusto tomó la palabra y expresó: «Hay como una exigencia de estar alegre en esta época del año, pero uno también se emociona, porque hay balances. Yo creo, José, que has tenido un buen año».

Instante en el que José Antonio Neme, a la vez que se secaba las lágrimas, se disculpó nuevamente con la audiencia. «Puede haber sido mucho estrés, perdón, qué atroz».

«Terminó el ciclo de 100 Indecisos y lo hiciste fantástico. Hay que detenerse un poquito como equipo y dar las gracias a la gente, por acompañarnos. Y tú has estado notable, la gente te adora», sostuvo Karen Doggenweiler.

Por último, y para dejar atrás este emotivo momento. Es que los animadores comenzaron a lanzar bromas y así seguir con la pauta que tenían preparada para el programa de este lunes 11 de diciembre.