¡Es oficial! Karla Melo llega con todo al Circo Hit en tu Radio Corazón

Hace un buen tiempo que en su Radio Corazón les teníamos guardado un secreto que nos moríamos por contarles. Pero finalmente este martes 26 de diciembre llegó el gran día que podemos revelar que una amiga de la casa llega a acompañarnos.

Estamos hablando ni más ni menos que de Karla Melo, quien por esta semana junto a Francisco Kaminski se harán cargo del Circo Hit durante las merecidas vacaciones de nuestro querido José Andrés Vivas, para acompañarlos y entretenerlos como corresponde a la hora del taco.

La mansa sorpresa que les tenemos para esta última semanita del año, se reveló durante La Mañana de la Corazón, donde llamamos ni más ni menos que a la ‘Artista Proyección del Año’ en los Premios MUSA para preguntarle por este gran logro que consiguió.

Karla Melo y su llegada a Radio Corazón

Para comenzar, Karla Melo se mostró más que feliz y al tiro aprovechó de lanzar una tallita de las buenas: «Es que no lo puedo creer, estoy muy feliz, muy contenta, muchas gracias a todos siempre han sido muy cariñosos conmigo y ahora voy a poder sentirlo desde adentro».

Como era de esperar, de inmediato nuestros auditores se mostraron más que felices con la llegada de la cantante al Circo Hit y de inmediato le comenzaron a mandar saludos de lo lindo e incluso aconsejarla para lo que será su primer día a cargo del programa.

Incluso Toti, Chavito y la Sita Evelyn comenzaron a molestar a Kami porque a veces no llega a la hora que corresponde a la radio y le aconsejaron que partiera ella sola nomas y no se preocupara si a las 18:00 horas todavía no estaba en el estudio.

Así que ya saben chiquillos, a partir de este martes 26 de diciembre, no se pueden perder por una semana completa a Karla Melo y Francisco Kaminski todas las tardes en el Circo Hit.