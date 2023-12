El Chacotero Sentimental trae dramática historia: «Lo que me dio ese hombre no fue amor» Esta auditora le reveló al Rumpy en El Chacotero Sentimental lo que vivió junto a un hombre que le hizo la vida imposible, entre el amor que le tenía y los hijos de por medio, no tuvo momento para replantearse su vida, hasta que abrió los ojos.