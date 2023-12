Desde «Los Simpsons» hasta «Breaking Bad»: ¿Cuál es la mejor serie de todos los tiempos?

Este miércoles la exclusiva revista Variety, dedicada a la cultura popular y al cine, expuso al mundo un extenso listado de series. Dicha agrupación contiene a las 100 mejores producciones televisivas de todos los tiempos.

Sin embargo, se debe aclarar que el listado solo se enfocó en aquellas series emitidas en Estados Unidos, de donde es el medio. La revista explicó su decisión, mencionando que «el mundo entero de la TV es prohibitivamente amplio para esta misión».

«La lista en torno a la cual se construye este número refleja décadas de evoluciones y revoluciones. Las entradas fueron elegidas por un equipo de personal y colaboradores de Variety, teniendo en cuenta la calidad de cada serie y su impacto cultural«, explicó el medio.

La revista también agregó que esperan que el listado «refleje dos formas particulares en que la televisión puede ser genial: familiaridad y descubrimiento. Nuestras 100 series de televisión principales, producto de acalorados debates entre el personal, pueden recordar a cada lector los favoritos del pasado y también pueden presentar atracones futuros«. Las 10 mejores series El top 10 resulta ser bastante peleado, y trae consigo una serie de programas sumamente icónicos dentro de la cultura popular. Tanto es así, que mucho de los títulos tienen un gran grupo de fanáticos en Chile. Échale una ojeada a las series más icónicas de todos los tiempos. 10. Roots/ Raíces (1977) de ABC. 9. The Mary Tyler Moore Show/ El show de Mary Tyler Moore (1970-1977) de CSB. 8. Seinfeld (1989-1998) de NBC. 7. The Wire/ El alambre (2002-2008) de HBO. 6. Sex and the City/ Sexo en la ciudad (1998-2004) de HBO. 5. Breaking Bad (2008-2013) de AMC. 4. The Simpsons/ Los Simpsons (1989-presente) de Fox, ahora StarPlus de Disney+. 3. The Sopranos/ Los Sopranos (1999-2007) de HBO. 2. Mad Men/ Hombres locos (2007-2015) de AMC. 1. I Love Lucy/ Yo amo a Lucy (1951-1957) de CSB.

¿Algún género favorito?

Para gustos, colores, y el listado de Variety respeta la gran variedad de preferencias que tiene el público. Por ello es que el listado cuenta con 9 géneros de series. Estos corresponden a series policiales, drama y misterio, comedia, ciencia ficción, reality show, programas infantiles, históricas y basadas en hechos reales.

A continuación un listado, ordenado por género, de alguna de las series seleccionadas por Variety.

Policiales

1. Hannibal

2. Homeland

3. Columbo

4. NYPD Blue

5. The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

6. The Shield

7. The X-Files

8. La Ley y El Orden: Unidad de Víctimas Especiales

Misterio y Drama

1. Breaking Bad

2. The Sopranos

3. Mad Men

4. The Wire

5. Succession

6. Lost

7. Twin Peaks

8. The Leftovers

9. The Americans

10. The Good Wife

11. Black Mirror

12. Orange In The New Black

Comedia

1. Community

2. Will & Grace

3. The Fresh Prince of Bel-Air

4. The Wonder Years

5. The Jeffersons

6. The Comeback

7. Gilmore Girls

8. Friends

9. The Carol Burnett Show

10. The Golden Girls

11. All in the Family

12. Saturday Night Live

13. The Twilight Zone

14. I Love Lucy

Ciencia Ficción

1. Star Trek: The Next Generation

2. Stranger Things

3. Black Mirror

4. The X-Files

5. Lost

6. Twin Peaks

7. The Leftovers

Animación

1. BoJack Horseman

2. South Park

3. The Simpsons

4. Daria

Reality Show

1. Top Chef

2. The Real World

3. Survivor

4. RuPaul’s Drag Race

A pesar de que el listado se encuentra limitado por la audiencia estadounidense, la empresa chilena Kantar Ibope Media no se quedó atrás en filtrar que programas nacionales fueron los más vistos en Chile durante el año 2023.

La compañía encargada de la medición de rating en el país, reveló cuáles fueron los programas y eventos más vistos por los chilenos durante el año 2023. Destacando, al igual que en Variety, una serie de títulos pertenecientes a realitys y teleseries.