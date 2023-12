¡Dejó la escoba!: Chama de Tierra Brava impacta al anunciar embarazo a través de su Instagram

Las noticias de Tierra Brava siguen dejando la escoba constantemente, ya sea en el programa o fuera de pantalla. Para este caso, la situación llega en desde fuera del encierro, por parte de una de sus participantes.

El hecho como tal, lo provocó la popular Chama, que constantemente está dando de qué hablar en el programa. Sin embargo, en esta ocasión la noticia fue entregada por ella misma a través de sus redes sociales.

¿Se embarazó la Chama?

A pesar de que recientemente Alexandra Méndez, conocida también como la Chama, fue un tanto cuestionada tras su pelea con Pamela Díaz, ahora recibió algunos comentarios un tanto positivos, por una nueva noticia.

En concreto, el rostro televisivo compartió a través de su Instagram lo que fue una fotografía en donde se podía apreciar un test de embarazo positivo, algo que inmediatamente generó el impacto en sus seguidores.

La fotografía que, además estuvo acompañada de unos emojis de corazón, no tardó nada en hacer explotar la bandeja de entrada de la propia Chama, según contó ella posteriormente.

Pero dicha felicidad, solo duraría un poquito para sus seguidores. Esto, ya que la Chama se vio en la obligación de aclarar todo posteriormente, dando a conocer la verdad.

Esto lo hizo en una nueva historia de sus redes sociales, en donde aclaró que ella no estaba embarazada y que solamente estaba felicitando a una de sus amigas, quien si lo estaba.

«No soy yo la embarazada, es mi amiga (…) Ayer tomé un vuelo y hoy viendo todos sus mensajes. No se asusten ni se pongan tristes y gracias a algunos por sus buenos deseos, pero no estoy embarazada», explicó en un principio Alexandra.

Posteriormente, en otro posteo, se encargó de contar que había tenido un largo y agotador vuelo, por lo que durmió toda la tarde. Misma razón por la cual se tardó tanto en aclarar el hecho.