Tras impactante salida de «Teletrece AM»: confirman lo que se viene para Polo Ramírez

Canal 13 ha estado en movimiento durante las últimas semanas, principalmente por la salida del reconocido panelista Polo Ramírez del programa matutino Teletrece AM, un hecho que llamó mucho la atención de los seguidores del rostro.

El canal que constantemente está siendo noticia por su reconocido reality, Tierra Brava, informó hace algunas semanas que Polo Ramírez ya no sería el encargado de manejar el programa de noticias que presenta durante las mañanas semanales.

El futuro de Polo Ramírez

Ante la salida del ya mencionado conductor de noticias, fue uno de los conocidos periodistas del mundo del espectáculo quien se encargó de hablar del futuro de Polo Ramírez. Nos referimos a Sergio Rojas, quien tuvo la oportunidad de conversar con Ramírez para hablar al respecto.

Según expresó el periodista, tras preguntarle sobre su futuro y una posible renovación de contrato, el le respondió de forma clara lo siguiente:

«No news (es decir, no hay noticias). Ahora estoy de ‘vacaciones’ y a la espera de una propuesta que, se supone, el canal me va a hacer. Hemos hablado de un par de posibilidades, pero no hay nada claro».

Por otra parte, según consignó Radio Pudahuel, el periodista Pablo Candia habló más a fondo respecto a lo que podría ser el futuro del mismo Polo Ramírez. Según se dio a conocer, el conductor estaría dispuesto a aceptar nuevas ofertas, incluso, habría expresado «no me cierro a nada».

Aunque ante toda esta situación, Candia explicó que Ramírez no estaría muy a gusto con lo ocurrido. «Efectivamente, él está molesto y viendo lo que mejor le ofrezcan. Y yo creo que él no tiene ningún problema en irse de Canal 13. Me dice que existe la opción de que se rearme o se haga un nuevo contrato, que permita que él siga después del 31 de diciembre de este año».