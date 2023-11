Tierra Brava: Filtran hasta cuándo estará Pamela Díaz en el reality

Para unirse a la guerra de los reality, Tierra Brava optó por sumar famosillos que ya son conocidos en el formato de telerrealidad y saben como dejar la grande. Una de estas es ni más ni menos que Pamela Díaz.

Aunque todo parece indicar que la Fiera tendría los días contados en el programa de Canal 13, pues habría ingresado con un contrato por tiempo limitado, el cual estaría llegando a su fin.

Resulta que la información salió por parte del medio Infama, dando detalles de lo que sería la pronta salida de Pamela Díaz de Tierra Brava. Esto luego de que un usuario le consultara si acaso había renunciado.

«Pamela (Díaz) ya debería haberse ido por contrato, pero lo extendió hasta este jueves», indicó el portal que se encarga de todas las filtraciones del reality, a través de sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, mencionaron que la comunicadora en efecto va a alcanzar a toparse con Daniela Aránguiz, quien ya hizo su debut en tiempo real. «Por lo que sí la veremos compartir con Daniela Aránguiz la cual entró ayer a la casona».

Por último, se debe mencionar que toda esta información es sobre lo que está ocurriendo actualmente, pues Tierra Brava tiene cerca de dos semanas de desfase. Así que recién aparecerá en pantalla en un tiempo más.

Pamela Díaz y su llegada a Tierra Brava

Hay que mencionar que previo a su ingreso al reality, Pamela Díaz dio una entrevista a la revista Velvet, donde se confesó sobre por qué eligió el espacio de Canal 13, frente a la oferta que tenía por parte de Gran Hermano.

«Me decidí por Tierra Brava, ya que la oferta económica era mejor y porque no me gusta Gran Hermano», además de agregar que «Encuentro que es un pésimo casting, hay mucho ocio y no podría llevarme bien con esos participantes, me aburriría mucho».