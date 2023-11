«Me cuesta decirte que…» Pamela Díaz cuenta la firme si volvería con Jean Philippe Cretton

A pesar de que todavía no se muestra la eliminación de Pamela Díaz en Tierra Brava, la Fiera ya está de vuelta con todo a su vida cotidiana. Por lo que recientemente participó del podcast de Eva Gómez, quien sin filtro le preguntó si acaso retomaría su relación con Jean Philippe Cretton.

Hay que recordar que los tortolitos, quienes eran una de las parejas más queridas por parte del público, hicieron público su quiebre en junio pasado, luego de que captaran al periodista en un evento, a los besos con una conocida influencer.

Es en este contexto que, frente a la pregunta de su excompañera de encierro, Pamela Díaz comenzó señalando que «obvio que tengo un cariño todavía, pero está claro por quién es. Pero es que no quiero hablarlo».

Tras esto, Eva Gómez volvió a insistir y preguntar si acaso volvería con su ex amorcito. «Ahora está haciendo el papel que tenía que hacer en el reality. Maldita. Si volvería con mi ex, no. Aunque no estoy convencida, pero te digo que no», lanzó La Fiera.

Momento en el que la española le comentó que «tú crees que no, pero otra cosa es con guitarra en tu caso porque es muy reciente».

Por lo mismo, es que Pamela Díaz aprovechó de hacer una reflexión sobre lo que significó su quiebre con Jean Philippe Cretton. «Pero te estoy diciendo que no, así como que yo, no. Pero me cuesta decirte que no, creo que es mi respuesta más razonable de acuerdo a todo lo que ha pasado».

La radical decisión de Jean Philippe Cretton tras el regreso de Pamela Díaz

Hay que mencionar que, justo cuando la animadora estaba regresando a Chile, Cretton habría tomado una radical decisión sobre su vida personal durante los últimos días. Pues a través de redes sociales, mostró que estaba en el aeropuerto.

Y aunque no dio más detalles de su viaje, Cecilia Gutiérrez se fue de tarro y contó la firme de hacia dónde partió. «Jean Philippe inicia viaje espiritual», agregando que «va a la India invitado por Claudio Iturra».