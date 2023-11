Bono de Protección 2023: ¿Cómo acceder al beneficio estatal para dueñas de casa, hoy 19 de noviembre?

Desempeñarse como dueña de hogar no es fácil, teniendo en cuenta que es uno de los trabajos más complejos y no remunerados que hay. Es por ello que en tu Radio Corazón te traemos el datito que no te puede faltar de cara a la Navidad y el Año Nuevo.

Si esto es de tu interés, a continuación te dejamos todo lo que tienes que saber.

¡Lo que debes saber!

Como te hemos contado en otras notas de Corazón, es importante conocer que no es necesario hacer ninguna solicitud para acceder al Bono de Protección, ya que se otorga de manera automatica a quienes cumplan con los respectivos requisitos.

Sin embargo, para poder acceder al Bono de Protección, es becesario ser parte del Sistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades, en donde se deberá aceptar una invitación para ser parte de los siguientes planes:

Familias

Abriendo Caminos

Calle

Vínculos

Posterior a lo ya dicho, es necesario firmar una carta de compromiso y plan de intervención como finalización del primer paso. Una vez realizado todo esto, se puede iniciar con la realización de los trámites para obtener el mencionado «bono dueña de casa».

¿Cómo quedarse con el Bono de Protección?

Si ya hiciste lo que te mencionamos anteriormente, es importante conocer cuál es el orden de prioridad para quedarse con este aporte mensual para el bolsillo.

Prioridad 1 : Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2 : Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3 : Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa. Prioridad 4 : Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. Prioridad 5 : En caso de no cumplir las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

: En caso de no cumplir las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años. Prioridad 6: En caso de que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

Finalmente, pero no menos importante, te recordamos que este pago se hace directamente a través de la Cuenta Rut de Banco Estado. En caso de que no cuentes con ella, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia será el encargado de sacar el producto.

Respecto a los montos que se pueden recibir por el Bono de Protección o «bono dueña de casa», estos varían según los meses. A continuación, te dejamos las diferentes posibilidades.