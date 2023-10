«¿Qué te creí?»: Pamela Díaz y Junior Playboy protagonizan fuerte discusión en Tierra Brava

Ya comenzó a emitirse la segunda semana de Tierra Brava, por lo que era esperable que se dieran los primeros roces entre los participantes. Así que en el avance del capítulo de este martes, se mostró el fuerte encontrón que protagonizaron Pamela Díaz y Junior Playboy.

Resulta que toda la mocha comenzó, a partir de que Jhonatan Mujica, quien es uno de los más cercanos a la Fiera, se quejara de una cuestionable acción del chico reality. «Se me quito el apetito con lo que acaba de hacer Junior. Nos meó el baño. Meó afuera del baño».

Junto con agregar que: «O sea, este huevón se está ganando un combo. Cuando me caliento, me caliento mal».

La fuerte pelea de Pamela Díaz y Junior Playboy

A raíz de esto es que Pamela Díaz partió a encarar a Junior Playboy, quien le dijo: «Anda a huevear a otra parte, no me interesa, ¿qué te creí? Te creí la dueña del reality, ni siquiera compartes con todo el resto». Mientras que la animadora le respondió: «Cómo voy a compartir con un ordinario, si mira lo que hiciste».

«No les meé el baño, meé al lado», agregó el ex ’40 o 20′ en tono de burla, mientras la Fiera le decía: «Eres más animal de los que están acá adentro, huevón barsa».

Siguiendo con la pelea, Junior Playboy arremetió contra Jhonatan. «Y tú si tienes algo que decirme, dímelo personalmente compadre. Fuiste a buscar más gente. Aquí estoy yo. ¿Cuál es tu problema conmigo?», le dijo. «A mí no me busques porque a mí no me importa», contestó el modelo. Pero Pamela Díaz también quiso intervenir: «No puedes mear en el baño y punto. Tienes que mear en el baño para qué, ¿para provocar? Me saco la cresta limpiando. Hoy limpié tu baño y el nuestro (…) Eso no se hace. Es una falta de respeto».

«¿Te parece bien mear por fuera el baño de una persona? Enfermo, imbécil«, le gritó Mujica después a Junior Playboy, quien no dejaba de decir «estamos en el campo«.