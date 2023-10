Myriam Hernández nos visita en Radio Corazón: «Es la gente por la que uno está sobre un escenario»

Este martes nos visitó en La Mañana de la Corazón ni más ni menos que Myriam Hernández, con quien conversamos de su nueva gira mundial, que la trae de vuelta a nuestro país, además del lanzamiento de su último disco de estudio.

Para comenzar, se refirió a cómo se ha sentido en las primeras fechas de su gira. «Me encanta que sientan este éxito no es cierto también como todo como nuestro, así como se ven las medallas que uno gana en los juegos, lo sentimos muy nuestro, qué lindo me encanta que sea así porque uno cuando canta obviamente lo hace por uno, pero también siempre lleva el nombre de su país a todos los lugares y yo me siento orgullosa de ser chilena y llevar mi música a tantos lugares».

Mientras que, con la llegada de su disco número 11, Myriam Hernández le contó a nuestros locutores sobre cómo es que nacen las canciones que sin duda se convertirán en grandes éxitos. «Estas son historias que se van desgranando en cada canción, son historias reales, son historias que todas tienen algo de mí también. Historias que pueden ser de personas cercanas también, siempre en una historia hay algo que contar con respecto a alguna anécdota o alguna historia de vida de alguien cercano o de alguien que me cuenta una historia, valga la redundancia en un mensaje, me dice, te cuentan algo y digo ‘oye, esto es para una canción’ y entonces lo conversamos con Jacobo y luego música y comenzamos a crear la historia».

Myriam Hernández y la cercanía con el público

Tras esto, recordaron la historia de una cantante callejera a la que Myriam Hernández sorprendió cantando con ella, lo que luego terminó en que se presentara en un programa de talento, donde la intérprete nacional trabajó como jurado. «Yo me prometí a mí misma, algún día darles esa sorpresa a ella y fui hacia el lugar y bueno canté con ella y fue precioso y después ella me dio la sorpresa de que la invitaron al programa donde yo era jurado y me sorprendió ahí cantando la canción mía también».

«Yo siento que no cuesta nada, no cuesta nada hacer feliz a alguien, más encima que es la gente por la que uno está sobre un escenario, por la que uno hace giras, por la que uno hace conciertos, no, es el público. Entonces si uno no tiene la conciencia de eso, mejor olvidarse. Uno trabaja para la gente, uno hace música para la gente», afirmó.

Revisa el resto de la entrevista de Chavito y la sita Evelyn aquí arriba y en nuestras redes sociales.