El Chacotero Sentimental presenta: «Yo era profe de su hijo y me hizo rechupete» Este auditor llamó a El Chacotero Sentimental para confesarle al Rumpy la mansa papiiita... El profe de educación física estaba en medio de una kermés en su colegio, cuando de pronto la mamá de uno de sus alumnos le empezó a echar el ojito y no era nada una mujer común y corriente, sino que estaba recauchadísima, a lo que no pudo resistirse a sus encantos.

Por Equipo Corazon.cl