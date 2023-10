¡De impacto! Rubén Gutiérrez reaparece en redes sociales con radical cambio físico

No cabe duda que la polémica más grande en Gran Hermano Chile, es la expulsión de Rubén Gutiérrez, luego de que Scarlette Gálvez lo acusara de tocarla sin su consentimiento, mientras dormían en la misma cama, lo que generó un revuelo entre los seguidores del reality y las redes sociales.

Es en este contexto que el ex carabinero se mantuvo en completo silencio hasta fin de mes, cuando compartió un comunicado en Instagram sobre la situación que estaba atravesando.

«Actualmente estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente», escribió Rubén Gutiérrez.

Junto con lo que agregó: «Estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estás últimas semanas y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo».

Posteriormente, Rubén Gutiérrez dio su primera entrevista a un medio, donde confesó cómo fueron sus últimas horas en Gran Hermano. «La verdad es que no existió la oportunidad de hablar con mis compañeras y compañeros de la casa»

«Todo fue rápido, producción me comunicó que me suspenderían inmediatamente. Para que se hagan una idea, ni siquiera tuve tiempo de sacar mi ropa incluso», continuó el ex participante.

Rubén Gutiérrez reaparece en redes sociales

Es en este contexto que, el joven de 26 años, había vuelto a desaparecer de la vida pública, esto hasta la jornada de este domingo, cuando reapareció en TikTok, publicando una postal en la que aparece con su padre.

A pesar de que decidió cerrar la caja de comentarios, para evitar cualquier tipo de mensaje en su contra. Lo que más llamó la atención es la notoria baja de peso que tuvo Rubén en los casi dos meses fuera de Gran Hermano.