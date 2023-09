¡Terremoto en Gran Hermano Chile! Arturo Longton confirma su renuncia

En las últimas horas, comenzó a circular el fuerte rumor de que Arturo Longton había decidido renunciar a su rol de panelista en Gran Hermano Chile, donde compartía espacio con Michael Roldán, Nicolás Quesille y Fran García-Huidobro.

Frente a esta situación, es que en un primer momento, desde Chilevisión indicaron que el ex chico reality efectivamente había intentado dejar el espacio, pero que decidieron darle un tiempo de gracia para que pensara su decisión.

«No ha renunciado. Efectivamente tenía ganas de irse, pero le dieron libre algunos días para que tome una decisión», es parte de lo que señalaron.

Arturo Longton confirma su renuncia a Gran Hermano Chile

Pero durante la tarde de este lunes, el propio Arturo Longton recurrió a sus historias de Instagram para anunciar su salida del reality. «Quería confirmar que renuncié a ‘Gran Hermano’ por motivos personales, pero agradecer a la producción».

«Se portaron un siete conmigo. A todo el equipo, son una maravilla, nada que decir. Espero que al reality le siga yendo increíble porque la está rompiendo», agregó.

Y para despedirse de su paso por Gran Hermano Chile, Arturo Longton hizo su último análisis del espacio, afirmando que luego de lo que ocurrió el fin de semana, ya tiene un nuevo participante en la mira para ganar. «Decir que Raimundo pasó a ser mi favorito. Lo que mostró ayer, el temple, la paciencia, es una hueá de locos», comentó.

Junto con esto, agregó que «es un caballero, educado, tiene una facha letal. Creo que tiene todo para ganar el programa, así que saludo a su familia, a sus amigos, que lo sigan apoyando con la vehemencia que los vi ayer».

Mientras que sobre los otros participantes no quiso dar su opinión. «A los demás no me voy a referir porque ha sido un poquito fuerte, ha sido una carnicería».

Por último, se refirió a los rumores de que Sebastián Ramírez podría volver a la casa de Gran Hermano Chile. «Si entra en un repechaje, ahí va a estar con Raimundo, hacen súper buena dupla».