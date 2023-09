Luis Mateucci sorprende con romántico mensaje para Daniela Aránguiz: «Qué difícil…»

Durante los últimos días se confirmó a la mitad de los participantes que se sumarán a Tierra Brava. Y aunque todavía quedan ocho en el misterio, hace días que circula el fuerte rumor de que Luis Mateucci ya estaría listo para entrar.

Es en este contexto, que una de las primeras personas en referirse a su supuesto ingreso al reality de Canal 13 es Daniela Aránguiz. Pues en Zona de Estrellas, le consultaron sobre la situación de quien sería su supuesto amorcito.

«Todo el mundo sabe que yo tengo una onda-onda con Luis, nunca le pusimos un nombre porque fue mi decisión no ponerle nombre al algo, nos estamos conociendo, lo estamos pasando súper bien, estamos juntos, salíamos, teníamos una especie de romance», comenzó señalando la panelista.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz agregó: «Yo quiero decir públicamente que le deseo lo mejor en este reality, y que él entra solterito para que entre a jugar, puede estar con la mina que quiera, es un gallo joven».

«Yo no voy a dejar de hacer nada por nadie en mi vida, y es lo mismo que le dije a él. Yo no voy a dejar de hacer nada por nadie, y que espero lo mismo de él, que él no deje de hacer nada por mí. Le deseo lo mejor en el reality, que lo pase chancho. Entra solterito para que no me anden poniendo cuernos que no me merezco», cerró.

El mensaje de Luis Mateucci a Daniela Aránguiz

Pero en las últimas horas, el mismo Luis Mateucci aumentó los rumores de su ingreso a Tierra Brava, esto luego de subir una historia a Instagram, donde le dedicó unas emotivas palabras a Daniela Aránguiz.

«Sos la mujer perfecta para cualquier hombre. Qué difícil va a ser no tenerte. Te amo», escribió el chico reality y que fue replicada por la propia influencer.