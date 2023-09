Arturo Longton cuenta la firme de su renuncia a Gran Hermano: «Empecé a recibir amenazas»

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Purgatorio, donde estuvieron invitados Arturo Longton y Angélica Sepúlveda, dos de los chicos reality más polémicos en la historia de este formato en nuestro país.

Es en este contexto, que en un momento del programa, la atención se enfocó en el ex La Granja y la última noticia que protagonizó. Pues hace unas semanas se vio en el centro del cahuín, luego de que comenzará a rumorearse que había decidido renunciar a Gran Hermano Chile.

Hay que recordar que Arturo Longton era parte del panel de expertos del espacio de Chilevisión, pero en medio de todas las especulaciones salió a confirmar que daba paso a un costado.

«Quería confirmar que renuncié a ‘Gran Hermano’ por motivos personales, pero agradecer a la producción» y «se portaron un siete conmigo. A todo el equipo, son una maravilla, nada que decir. Espero que al reality le siga yendo increíble porque la está rompiendo», es parte de lo que mencionó en ese momento.

¿Por qué renunció Arturo Longton a Gran Hermano?

Es por lo mismo, que ya pasado un tiempo desde su salida, es que ahora Arturo Longton contó la firme de sus motivos para dejar el programa. «La razón es potente, nunca me sentí cómodo en ese rol, porque tenía poco espacio para hablar, y sí reconozco la excelente relación con mis compañeros y con los animadores».

«Yo era antipopular y en el fondo mi opinión era muy distinta al resto, me gustaban los participantes que no eran populares y por esta razón empecé a recibir amenazas por redes sociales, y pensé que de 10 amenazas, una podía ser cierta. Me dije no tengo por qué exponerme a esto. Me estaba haciendo mal y me vino una crisis de angustia, por eso renuncié», agregó el ex chico reality.