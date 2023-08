¿Nuevo romance en el espectáculo? Aseguran que Tonka Tomicic tuvo acercamiento con conocido animador de CHV

No cabe duda que los últimos meses han sido más que complicados para Tonka Tomicic, pero al parecer, ahora no lo estaría pasando tan mal. Al menos así es como lo indican los nuevos rumores que la rodean.

Resulta que Paula Escobar salió con un cahuín, en el que asegura que ahora tendría un fuerte acercamiento romántico, ni más ni menos que con un reconocido animador de Chilevisión. El cual comenzó a partir de estar varios años alejada de su ex colega de TVN.

Para comenzar, se debe recordar que Tonka Tomicic, terminó oficialmente y de forma pública su relación con Marco Antonio López, más conocido como Parived, en medio de todo el escándalo relacionado con el Caso Relojes VIP y el historial que mantiene este.

Es frente a esto que, según sostuvo Paula Escobar, la animadora de televisión actualmente tuvo un acercamiento nada menos que con Julián Elfenbein, a quien Parived supuestamente alejó hace algunos atrás, según sostuvo la periodista Laura Landaeta en su libro sobre el escándalo de las joyas robadas.

Tonka Tomicic más que cercana con Julián Elfenbein

«Ahora volvieron a conversar ¿Y por qué es relevante? Porque antes no se hablaban nada. Si se topaban, apenas se saludaban… y era porque Julián y Parived no se pasaban, pero ahora anda a saber tú», comenzó comentando la panelista de farándula.

Siguiendo por esta línea, Paula Escobar comentó que el posible coqueteo entre la parejita, comenzó en la pasada celebración de los Premios Anatel 2023.

«Tengo entendido que Julián sigue con la Mane Swett, hasta el momento… eso nosotros lo dijimos el año pasado. Creo que siguen juntos, pero igual, en el fondo, están solteros. No hay ningún compromiso legal ni algo más trascendente», explicó.

Finalmente, Paula Escobar, filtró que a los tortolitos se les vio muy cómplices. «Eso me están contando… que los vieron súper compinches, con una complicidad de aquellas y muy coquetos el uno con el otro. No sé si será show televisivo, yo no tengo idea, pero antes ni se hablaban ¿Por qué? Por Parived» cerró.