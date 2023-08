Luis Fonsi llega a encantar a sus fans con el lanzamiento de su nueva canción «Pasa la página»

No cabe duda que, Luis Fonsi es uno de los artistas latinos más importantes de los últimos años. Por lo mismo que no para con los lanzamientos de éxitos, pues acaba de estrenar su nuevo sencillo titulado ‘Pasa la página Panamá’ en todas las plataformas digitales.

El tema está compuesto por el propio puertorriqueño, en compañía de Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Siendo de esta forma el segundo sencillo de lo que ha sido el nuevo ciclo musical del cantautor.

Hace unos días, previo al lanzamiento de ‘Pasa la página’, el propio Luis Fonsi compartió un adelanto de la canción, mostrando solamente el coro, para hacer un llamado a que estuvieran atentos a la llegada de su nuevo hit.

Pero a partir de este jueves 24 de agosto, el público ya puede disfrutar tanto de la canción del artista como del video musical dirigido por el reconocido Carlos Pérez, Director Creativo de Elastic People.

El sencillo anterior de Luis Fonsi

Unos meses atrás, Luis Fonsi sacó el primer sencillo de lo que es esta nueva etapa musical. Hablamos de Buenos Aires, canción que sorprendió por su estilo.

«Buenos Aires narra ese proceso de tratar de olvidar a esa persona que amas y te das cuenta de que es completamente imposible hacerlo. Es una canción de despecho que te habla de ese dolor que sientes cuando esa persona que significa tanto para ti ya pasó la página», señaló sobre el tema.

Junto con lo que Luis Fonsi agregó: «Cuando empecé a escribir el tema inmediatamente me transportó a la cumbia argentina y me inspiró a que las nuevas canciones que estaré estrenando hagan referencia a algunas de las ciudades que tienen un gran significado en mi vida y mi carrera. Para mí es muy emocionante porque ‘Buenos Aires’ le da inicio a un nuevo ciclo de mi música… tengo muchos temas por compartir y estoy feliz de que me acompañen en este viaje».