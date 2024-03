Luis Fonsi deja la grande junto a Omar Montes con su nueva canción «Marbella»

Por estos días, Luis Fonsi sigue compartiendo El Viaje junto a sus fanáticos. Y en esta ocasión se luce con el lanzamiento de su nueva canción: ‘Marbella’, acompañado de Omar Montes, uno de los artistas urbanos españoles de mayor éxito de los últimos años.

Este nuevo éxito, compuesto por el puertorriqueño, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, es el quinto sencillo de su esperado álbum de estudio ‘El Viaje’, y tal como lo ha hecho con los temas anteriores, nos mostrará algo completamente diferente, con un ritmo muy original que desde ya podría considerarse como el perfecto acompañante de un verano ideal.

El tema cuenta con una gran colaboración que dará mucho de que hablar por la fusión perfecta de las voces y estilos de Fonsi y Montes, que cuando crees que sabes por donde va, de repente te sorprende y no hay manera que puedas evitar bailarlo.

¿Cómo surgió la grabación de Luis Fonsi?

«Cuando pienso en Marbella lo que se me viene a la mente es buena vibra, playa y diversión. Esta canción es para bailarla pegadito y gozar. El espíritu de este tema me pedía grabarla con alguien como Omar Montes, un artista a quien he venido siguiendo por mucho tiempo y que me encanta el flow con el que lo interpretó», expresó Luis Fonsi.

Por su parte. Omar Montes expresó, «Trabajar con Luis Fonsi ha sido un sueño, es un artista muy generoso y súper cercano. Estamos dispuestos a romper los Charts y explotar todas las redes con este tema tan veraniego».

La canción viene acompañada de un video musical, grabado en Madrid, España y dirigido por Oscar Noriega, que muestra literalmente cuando el ritmo se apropia de tu cuerpo y no queda otra solución más que dejarte llevar. El video ya se puede ver en el canal de YouTube de Fonsi.