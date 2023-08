Farruko en Chile: ¿Cuándo es, dónde y venta de entradas?

A fines del 2021, Farruko se convirtió en un éxito mundial, gracias al lanzamiento de su hitazo ‘Pepas’, la que sin duda se convirtió en la canción del verano en 2022 y que hasta el día de hoy sigue sonando con fuerza.

Y más de un año después de su gran hit, es que el artista confirma su regreso a nuestro país, con un show el próximo 9 de noviembre al Movistar Arena para presentar su extensa carrera y los grandes hits que lo han mantenido en los primeros lugares de las listas musicales.

Farruko se ha convertido en uno de los artistas más visionarios del género a nivel mundial, demostrando una constante evolución artística, dejando una huella importante en la historia de la música latina con un sello innovador, ritmo contagioso y actualmente, con una imagen renovada.

Con éxitos como ‘Besas tan bien’, ‘Feel the Rhythm’ y ‘Passion Whine’, entre otros, el artista ha demostrado dominio sobre los subgéneros de la música urbana como el reggaetón, rap, Hip Hp y R&B, entre otros estilos musicales. Además, ha colaborado con grandes de la música como Sean Paul, Arcangel y J Álvarez, entre otros.

Hay que recordar que en febrero del 2022, Farruko sorprendió al confesar que se había convertido al cristianismo, haciendo un mea culpa por el contenido de sus letras. «Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso».

¿Cuándo parte la venta de entradas de Farruko en Chile?

Les recordamos a todos los fanáticos del artista que su regreso a nuestro país, es el próximo 9 de noviembre en el Movistar Arena, donde promete dejar la grande entre su público, con algunos de sus mejores temas.

Por lo mismo que la venta de entradas, parte el próximo viernes 25 de agosto, a través del sistema PuntoTicket.