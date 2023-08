Tierra Brava: Esta es la famosa chica reality argentina que habrían contactado para el reality

Sin duda que Tierra Brava ya se convirtió en uno de los programas más esperados por el público desde su anuncio hace unas semanas. Pues tras el estreno de Gran Hermano Chile, apareció un resurgimiento de los reality show, con muchos esperando que llegue un formato de competencia.

Es de esta forma que el espacio de Canal 13 promete recordar a algunos de los más clásicos con una mezcla de ‘La Granja’ y ‘Mundos Opuestos’, pues los 16 participantes vivirán en una casa moderna y rústica a la vez. Por un lado, habrá un ala moderna, con comodidades y lujos, y la otra parte estará el lado incómodo, rústico y rudimentario.

Y aunque todavía no se conocen muchos detalles de lo que será Tierra Brava ni su fecha de estreno, ya se comenzaron a filtrar algunos nombres de los famosillos que dirían presente en el encierro, que se grabará en una granja en Lima, Perú.

La primera en confirmar su participación es Botota Fox, quien en un show de Stand up comedy se fue de tarro al afirmar que ya tenía el contrato listo, además de revelar que también Junior Playboy estará en el reality. Mientras que otras famosas que figuran son Pamela Díaz y Eva Gómez.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que en las últimas horas, una conocida chica reality argentina, confesó que la habían llamado desde Tierra Brava para encerrarse nuevamente.

¿Quién es la famosa contactada por Tierra Brava?

Puede que a muchos no les suene el nombre de Daniela Celis, pero a los fanáticos de los reality show se les hará más que conocida. Pues la chiquilla se convirtió en una de las participantes más populares de Gran Hermano Argentina 2022.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la chiquilla contó en ‘Fuera de Joda’ que la llamaron desde Chile. «Hay un reality nuevo que se viene y estaba corriendo mi imagen como participante en ese reality: Tierra Brava. No hay nada confirmado aún. Me llegó la propuesta. Me puse muy contenta porque me llegó la propuesta».

Siguiendo por esta línea, Daniela incluso reveló que «Soy la única argentina con quien se contactaron para ese reality».

Eso si, no es muy probable que acepte la propuesta de Canal 13, pues la joven de 26 años tiene algunas complicaciones para sumarse al encierro. «Es muy difícil igual porque yo tengo contrato con Telefé y estoy acá, pero bueno… Yo me quedo ya con me hayan contactado».