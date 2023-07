«Qué hue.. más rasca»: Hacen bolsa a Bambino por incómoda pregunta sexual a Alessia en Gran Hermano

¡Suma y sigue! Fernando «Bambino» Altamirano nuevamente está en el ojo del huracán. Pues esta vez fue protagonista de una nueva polémica que ha hecho que se ganara el odio generalizado a través de las redes sociales, donde ha recibido todo tipo de comentarios.

Todo esto luego de que el participante le preguntara insistentemente a Alessia Traverso sobre el tiempo que debería durar un encuentro sexual, lo que la chiquilla no quiso contestar.

Para entrar en contexto, los tortolitos se encontraban arriba de la cama, donde Bambino estaba arriba del cuerpo de Alessia, sin darle opción a que se pueda mover con facilidad. Aquí el controversial participante de Gran Hermano Chile quería saber sobre el tiempo ideal que tenía que tener una relación sexual, particularmente «desde la previa a la penetración».

«Ale, en serio», dice Fernando para que la mujer responda, situación a la cual no quiere referirse y señala que le «da vergüenza» y «no quiere decir», según consigna Publimetro.

Pero lejos de quedarse ahí, el joven sigue insistiendo a pesar de que Alessia estaba evidentemente incómoda. «Contabiliza tiempo con previa y tiempo solamente de penetración», consultó de nuevo provocando una nerviosa risa de chiquilla, que se lo corrió de encima poniendo punto final a la conversación.

Los cibernautas se fueron con todo contra Bambino de Gran Hermano Chile

«Wn, de verdad temo por la Alessia, este weón la está de a poco obligando a cosas que ella no quiere hacer o decir. Ella es una adulta, claro, pero es muy joven y quizás sin experiencia. Wn cerdo Bambino reql!». «Siento q este wn va a estar cada vez más pegado e insistente con el tema hasta q le den la pasada y eso no va a pasar, así que iugh». «Weon a mi me cae pésimo la Alessia, pero se le ve tan tan incómoda, se tiene q ir ese ql asqueroso». «Wn por el bien hasta de Alessia, que wn más rasca, parece que pololeara por 1era vez», fueron parte de algunos de los comentarios.