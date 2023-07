¡En pleno noticiero! Rodrigo Sepúlveda responde potente crítica de televidente en Meganoticias

Este lunes durante una nueva edición de Meganoticias Alerta, se vivió una particular situación. Pues el conductor del noticiero del mediodía, Rodrigo Sepúlveda fue duramente criticado por parte de un espectador.

En este sentido, cuando el reconocido periodista estaba siendo transmitido en vivo para todo Chile, se tomó una licencia para abordar el mensaje. El cual fue leído en plena emisión. Pero, ¿qué decía este mensaje?, aquel comentario criticaba una cierta actitud que ha tomado el profesional en el último tiempo.

«Me escribe Fer Oficial y me dice ‘Sepu, despégate del celular un rato’», expresó.

Rodrigo Sepúlveda y su respuesta al duro cuestionamiento

Luego de ello, Rodrigo Sepúlveda no quiso quedarse callado y no dudó en contestar el mencionado comentario. En esa línea, decidió tomarse unos minutitos para referirse al tema, dejando en claro que «no lo voy a hacer nunca, sabe por qué amigo mío, porque acá (en el smartphone) están ustedes y a mí me interesa la televisión con ustedes».

Dicho esto, no quedó ahí y procedió a explicar sobre por qué utiliza tan seguido su teléfono móvil en medio del programa.

«Yo los valoro, pesco y tomo en cuenta, y dejarlo así (sobre la mesa) es porque ustedes me darían lo mismo», expuso «Sepu», según consigna el medio Página 7.

Lejos de terminar, agregó una potente y decidora frase: «Acá están ustedes (en el celular), acá me escriben».

Y para cerrar con el tema, Rodrigo Sepúlveda le envió un directo recado a su crítico. «Hasta tú para criticarme, también vale y te respeto mucho», concluyó.

Cabe destacar, que el comunicador ha ganado gran notoriedad este último tiempo, donde aprovecha sus intervenciones en las noticias del mediodía para manifestar diversas opiniones propias y de la gente que le escribe mediante sus transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram y TikTok.