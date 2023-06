«Tengo la cabeza en otra»: Vale Roth toma especial decisión a casi dos semanas de la llegada de su hija

El pasado viernes 9 de junio, Vale Roth se convirtió en mamita por primera vez con la llegada de su hija Antonia, lo que la tiene más que chocha, compartiendo todo tipo de detalles sobre sus primeros días junto a la pequeña.

Pero no todo ha resultado tan fácil, pues a casi dos semanas de su nacimiento, la niña aún no es dada de alta, pues nació con ‘laringomalacia’, una enfermedad que afecta a las vías respiratorias y cuerdas vocales, lo que provoca una respiración ruidosa.

Es por esto que la bailarina tiene que ir todos los días a la clínica para alimentar a la bebé y acompañarla en todos los exámenes que se hace. Por lo mismo que se ha mantenido más que activa en Instagram, especialmente en sus historias, donde muestra algunos de sus procesos más íntimos y lo que siente en su día a día.

Frente a este contexto, es que durante la jornada de este jueves, Vale Roth sorprendió con una especial decisión que tomó con relación a su comportamiento en redes sociales. Pues luego de compartir algunos videos en los que aparece manejando tal como todos los días, no subió más registros.

Mientras que unas horas después, subió un recuadro en negro con el simple mensaje: «Mañana vuelvo con las historias! Hoy tengo la cabeza en otra besitos», optando, al menos por hoy, en alejarse de Instagram.

El delicado anuncio de Vale Roth sobre su hija

Hay que recordar que durante la jornada de este miércoles, la ex gimnasta volvió a subir un registro en sus redes. Donde entregó más detalles de lo que está pasando con su retoña.

«Me preguntan cuándo se va a ir la Antonia de acá. Si tengo una fecha, no queda tanto, son días. Pero como que no quiero contar mucho, porque sabes, hay mucha mala onda a veces en Instagram», comenzó diciendo, la ex chica reality en un video que compartió en sus redes.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también agregó que: «Entonces como que prefiero mantenerme al margen, porque las malas vibras, las malas energías, mejor ahí y no contar mucho. El jueves hacen una cosita y ahí les voy a contar cómo va, solo pido que la Anto esté en sus oraciones».