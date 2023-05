Vagabundo: Aquí está el nuevo éxito de Sebastián Yatra con Manuel Turizo y Beéle

Por estos días Sebastián Yatra se unió a sus compatriotas colombianos Manuel Turizo y Beéle para lanzar el alegre sencillo al ritmo del merengue «Vagabundo».

La canción compuesta por él mismo y sus colaboradores, captura los sentimientos después de una relación, cuando las exparejas pretenden en público haber seguido adelante, aunque todavía haya un vacío que no han podido llenar: «Puedes salir con cualquiera nanananana, pasarte en la borrachera nanananana, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar».

Joaquín Cambre, quien es colaborador frecuente del intérprete de Darte un Beso, da vida al concepto visual, a través de un video en el que captura la energía fresca y divertida de un grupo de amigos que se reúnen a pasar un buen rato.

Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle se ven de fiesta en Miami junto a un grupo de amigos, coqueteando con mujeres, bailando e incluso jugando alguna que otra broma entre ellos. Pero su esperanza de pasar un buen rato eventualmente llega a su fin. «Ay ay ay ay, muchacha», cantan los tres artistas, «aunque pase el tiempo todavía me dominan esos movimientos…».

A tan solo horas del lanzamiento oficial del videoclip, este ya suma más de 600 mil visitas tan solo en YouTube, además de las miles de visitas que tiene en el resto de las plataformas donde ya se encuentra disponible.

Sebastián Yatra y su éxito durante este 2023

El nuevo sencillo «Vagabundo», que celebra la colaboración de tres importantes artistas de Colombia, es el segundo lanzamiento del cantante y compositor multi-platino de este año.

El arte que acompaña al sencillo fue creado por la artista urbana colombiana Nats Garu, y sigue al primer lanzamiento de este año, Una Noche Sin Pensar, que fue acompañado por una portada ilustrada por Marta de la Fuente origen Español.

A Sebastián Yatra le emociona la posibilidad de compartir su descubrimiento del mundo del arte a través de colaboraciones con artistas plásticos de diferentes países para ilustrar sus canciones.