Belén Mora revela crueles mensajes por su hijo con síndrome de down: «Hay un límite»

No cabe duda que el paso de Belén Mora por el Festival de Viña, se convirtió en uno de los más controvertidos del último tiempo, pues tras llevarse la gaviota de plata entre tibios aplausos, la segunda patita de la rutina no funcionó y debió dejar el escenario en medio de las pifias.

Desde ese momento que se ha mantenido más alejada de la televisión, solo apareciendo en un canal de Concepción, donde dio a conocer que su hijo menos tiene Síndrome de Down. Pero este jueves reaparecerá en Podemos Hablar, donde conversará de distintos temas.

Aunque el tema más importante, será sobre su retoño, confesando sobre cómo vivió el enterarse de la condición del pequeño. «Cuando uno recibe la noticia es muy chocante, porque da mucho miedo. Uno piensa en el futuro, que lo o la van a discriminar, pero ese miedo viene del desconocimiento».

Junto con esto, Belén Mora se referirá a los crueles comentarios que recibe a diario a través de redes sociales. Afirmando en el programa que el tipo de humor que hace y sus opiniones sobre la contingencia nacional, le han significado más que un problema.

«En su minuto di una opinión al momento político que estaba viviendo Chile y no me arrepiento en lo absoluto, gané muchos detractores, pero la gente sabe lo que pienso y con eso me quedo tranquila» señala.

Belén Mora confiesa desubicados mensajes sobre su hijo

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la humorista también hablará de los feos mensajes que le llegan. «Uno puede entender que haya gente que te tire mier…, pero a mí me llegaron correos de tres, cuatro párrafos, y de verdad pienso, qué karma estoy pagando para que una persona dedique tiempo de su vida para hacer un correo».

«Es indecible lo que recibí, pero muchos ataques hacia la condición de mi hijo menor, que tiene Síndrome de Down, lo encontré muy bajo», continúa Belén Mora. Ya para cerrar, lanzará que «Tírame toda la mier…, si me querí (sic) tratar de comunista, trátame de comunista, no me afecta porque no lo soy, pero hay un límite».