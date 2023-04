«No soy mentirosa»: La increíble prueba que tendría Daniela Aránguiz contra Maite Orsini

«No soy mentirosa. Nunca me arrepiento de lo que hago y de lo que digo. Fue fuerte lo que dije, pero es verdad. Voy a repetir las palabras que dije en el programa. Pienso que alguien no se puede contradecir y decir que está defendiendo a una institución y después otra cosa”, partió diciendo la modelo.

“Lo que más me dio rabia, es que ella me haya dicho públicamente que iba a interponer una querella por injurias y calumnias. Siendo que ella sabe que todo lo que yo dije es verdad, y tengo pruebas”, añadió la ex Chica Mekano ante la cámara de “Zona de Estrellas”.

Por último, Daniela Aránguiz señaló que: “Más tarde los mismos carabineros me dieron la razón, entonces ser tan desvergonzada de pararse en una conferencia de prensa para hablar mentiras. Eso la gente y sobre todo si Chile votó por ella, no se lo merece”, finalizó diciendo, según lo consignado por Publimetro.