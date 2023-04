«El éxito es de los demás»: Querida actriz nacional recordó su carrera en la televisión chilena

Las teleseries chilenas tuvieron una gran participación de grandes actores y actrices, en las décadas de los 80′, 90′ y 2000. Como por ejemplo, la Querida actriz nacional, Gloria Münchmeyer.

En ese sentido, la recordada estrella del mundo de la actuación reflexionó sobre su vida y trayectoria en el programa de Canal 13, “Te paso a buscar». Además de hablar sobre sus inicios en Valparaíso, su rol de madre, el amor y su éxito en televisión y cine

La reconocida actriz Gloria Münchmeyer, a sus 84 años se mantiene completamente vigente. Además, es creadora de inolvidables personajes y ha tenido reconocimientos en el cine a nivel internacional.

La carrera la querida actriz nacional

En relación a ser una actriz que hizo mucho humor. Asimismo, como le recordó Pancho Saavedra, por haber recibido el año pasado el Premio Nacional del Humor de Chile. Münchmeyer aclaró, “lo que yo hago es una actuación, no humor. Soy comediante, pero no humorista, ahí hay una diferencia. Yo no escribo el libreto, lo interpreto”.

En cuanto a esta temática, la intérprete recordó al actor y director Andrés Rillón, a quien le debe su acercamiento a la comedia. E hizo énfasis en que ella junto a la comediante y actriz Rebeca Ghigliotto fueron los creadores de “La Vicky y la Gaby”.

Un recordado y divertido sketch de los programas de Canal 13 “Medio mundo” y “Venga conmigo”. Donde dos mujeres completamente distintas con hilarantes diálogos hacían reír al público nacional.

El comunicador le preguntó a la icónica actriz por el éxito de su carrera, a lo que Gloria respondió. “El éxito no significa nada, porque yo no lo hago, no lo creo, yo no lo invento. El éxito es de los demás, los que producen el éxito que me llega a mí, porque yo no trabajo para el éxito, trabajo para hacer las cosas bien. Y si por añadidura tiene éxito lo que hago, fantástico”, precisó Gloria Münchmeyer, según lo consignado por Activa.cl.

