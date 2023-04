«Como el vino»: Francini Amaral sacó suspiros posando en bikini

Por estos días, Francini Amaral la está rompiendo en su participación en Aquí se Baila, programa al que la chiquilla entró hace solo unas semanas, para hacer más compleja la competencia en el espacio de baile de Canal 13.

Junto con esto, la brasileña sigue siendo más que activa en Instagram, donde supera los 681 mil seguidores, a los que encanta con registros de todo tipo, pasando por sus vacaciones, sus próximos proyectos y sensuales fotitos que la llenan de piropos.

Así es como ocurrió hace algunos días, luego de que publicara unas postales recordando sus vacaciones, con las que aprovechó de despedir el mes y los últimos días de sol. «Adiós marzo…» escribió Francini Amaral para acompañar los registros.

Como era de esperar, los registros en los que aparece luciendo un bikini negro, recibieron miles de me gusta y decenas de comentarios de sus fanáticos, los que no dudaron en asegurarle que cada día se ve más guapa y que no pueden más con su belleza.

«Necesito aprender portugués… me caso»; «Mi favorita de aquí se baila. Mereces ganar. Eres seca»; «No pasan los años, como el vino»; «Que bella foto»; «Mi amor platónico»; «Deliciosa»; «Que mujer más lindaa»; «Mi amor» y «La braseleira más hermosa» es parte de lo que le escribieron a Francini Amaral.

Francini Amaral y su llegada a Aquí se Baila

Previo a su llegada a Aquí se Baila, la brasileña habló de su experiencia como bailarina y los nuevos desafíos que enfrentará. «Me llamaron para entrar a Axé Bahía y tuve que dejar mi carrera en el ballet. En su momento fue tema para mi familia, pero yo tenía la intuición de que mi destino estaba fuera de Brasil. Y a los tres meses acá vino un boom que nadie esperó y eso hizo un cambio en mi vida por completo. De ser bailarina clásica terminé de cantante».

«Nunca he dejado de bailar, pero estos años he estado más ligada a la danza entretenida y el axé. Durante muchos años me encapsulé en un solo estilo de baile» agregó.