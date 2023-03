¡Nosotros también fuimos parte! Así fue el particular inicio de «Buenos Días a Todos»

Esta mañana los integrantes del matinal «Buenos Días a Todos» se tomaron un shot de felicidad y energía, la cual quisieron transmitir con todo a sus espectadores.

Desde las 8 en punto de este motivado viernes 3 de marzo, los panelistas, notero y presentadores partieron con todo su jornada laboral. Pues quisieron iniciar la transmisión recargados de clásicos musicales y un baile que solo transmitía energía para despertar.

El matinal de TVN, tuvo como invitado al conocido músico Charly Sosa, quien hizo que Eduardo Fuentes, María Luisa Godoy, Simón Oliveros, Felipe Vidal y todos los integrantes del espacio se levantarán y sacarán a relucir sus mejores pasos.

El inusual inicio de «Buenos Días a Todos»

A solo minutos de dar inicio a la transmisión del programa matutino, los integrantes dieron inicio al ritmo de todos los grandes éxitos dosmileros del interprete de «Mayonesa«. El mismísimo intérprete se sumó al estudio para levantar los ánimos en compañía de Luisa Godoy y Felipe Vidal.

Mientras que desde los despachos se podía ver como todos los periodistas, como Simon Olivares y Eduardo Fuentes no le tuvieron vergüenza a nada y se pusieron a bailar en medio de la vía pública.

La energía fue tanta que llegó a nuestro estudio de Radio Corazón. Así es, nuestros queridos Chavito y DJ Ultra se sumaron en directo mientras transmitían «La Mañana de la Corazón», donde se mostraron igual de motivados que el equipo de TVN.

El momento fue compartido por el matinal en redes sociales, llenándose rápidamente de gran cantidad de comentarios. Pues los usuarios no se contuvieron a la hora de agradecer la buena onda de parte de todos los integrantes de «Buenos Días a Todos».

☀ #BuenosDíasTVN |Partimos el viernes con la energía de los 90 y 2000 ¡Grande Charly Sosa! 📲 Señal #ENVIVOTVN https://t.co/sKRic98fr5 pic.twitter.com/LwJdLLsijs — Buenos Días a Todos (@BuenosDiasTVN) March 3, 2023

El matinal se ha llenado este jueves de diferentes comentarios en sus redes sociales, «Me encanta. Me he reído N con los chicos en la calle», «Me encantan…son lo mejor y gracias por no hablar de farándula», «Muy bueno lo de hoy ojalá sea así todos los días», «Me encantó el programa de hoy, es lo que hace falta…«, «Esta Buenisimo el Matinal«, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Revive el momento a continuación: