«De primer corte»: Pamela Díaz deja la patá posando en bikini

Pamela Díaz es una de las famosillas más populares en nuestro país, pues tan solo en Instagram ya supera los 2.6 millones de seguidores, a los que encanta con registros de su día a día, además de divertidas anécdotas que vive junto a su familia.

Aunque se vez en cuando, la Fiera también sorprende a su «people» con destapadas fotos que la llenan de piropos por lo regia que luce y lo bien que se mantiene a sus 42 años.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que Pamela Díaz dejara la grande al publicar unas coquetas fotitos en las que aparece posando desde la playa, luciendo un bikini café con animal print en la parte de abajo, además de un kimono en tonos similares y lentes de sol negros.

«Posando para mi people 🥰… Días de encontrarme conmigo misma. No está fácil la misión jajaaja» escribió la animadora para acompañar los registros que al poco tiempo recibieron más de 41 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de su público.

Algunos de los comentarios que le dejaron a Pamela Díaz dicen: «Eres única Pamela, unas plumas en el pelo y serías una princesa guerrera amazónica»; «la yegua regia»; «Fuera de control»; «Te ves guapísima Pame»; «De primer corte»; «Regia! daría, mi vida por tener 1/4 de tu cuerazo»; «única grande y nuestra» y «Que bonita eres».

Pamela Díaz y su live arriba de la pelota

Hay que recordar que hace unos días atrás, la comunicadora estuvo en Podemos Hablar, donde recordó cuando en plena pandemia hizo una transmisión en vivo con unos traguitos de más.

«Después del live, yo despierto al otro día, y tenía 220 mensajes de WhatsApp. Alguna cagada me mandé, mi mamá me odiaba y todo. Una vergüenza para el país. No contesté ninguna cuestión. Y me llama por teléfono un amigo mío, José Miguel Viñuela» indicó.

Junto con esto, Pamela Díaz recordó que el animador le comentó que «estamos trabajando juntos en muchas marcas. Nos está yendo la raja, tú no puedes mandarte esa cagada. Porque tú no puedes estar tomando. Las marcas nos quieren, tienes que cuidarte, protégete, hueona».

«Pasan dos semanas y este ahue… le corta el pelo a ese hueón y nos echan del supermercado. Y hoy día Santa Isabel ni nos conoce» cerró.